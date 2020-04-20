شرطة ميسان تعلن القاء القبض على اخطر المجرمين بالمحافظة

2020/04/20 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ميسان

اعلنت قيادرة شرطة مبيان، الاثنين، القبض على اخطر المجرمين بالمحافظة.

وقال قائد شرطة المحافظة العميد عبد الخضر الساعدي في بيان تلقته (بغداد الييوم)، إن "ابطال مكافحة اجرام ميسان وبمتابعة دامت 7 ايام ونصب كمين محكم تمكنت من القاء القبض على اخطر المجرمين والذي قام قتل بصاحب التكتك بالمحافظة قبل ايام ".

واضاف البيان ان "المجرم لديه سوابق اجرامية ومروج للمخدرات في المحافظة "، مبينا أن "التحقيق ما يزال مستمرا معه".

بغداد اليوم- بغداد

حدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كريم عليوي، الاثنين (20 نيسان 2020)، 3 اسباب رئيسية وراء تزايد هجمات داعش خلال شهر نيسان في 4 محافظات.

وقال عليوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "محافظات ديالى وصلاح

بغداد اليوم- كردستان

حذر نائب رئيس اركان البيشمركة اللواء، قارمان كمال، الاثنين(20 نيسان 2020)، من انفلات أمني بسبب ازدياد نشاط داعش في المناطق المتنازع عليها.

وقال كمال لـ(بغداد اليوم)، إن "خطر داعش في المناطق المتنازع عليها يتزايد بشكل ك

بغداد اليوم- ذي قار

كشفت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الإثنين (20 نيسان 2020)، عن إعدادها خطتين أمنيتين لشهر رمضان المقبل، وخلال فترة حظر التجوال الجزئي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة المحافظة، العقيد فؤاد كريم، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

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