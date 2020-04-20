صحة الرصافة توضح تفاصيل اصابات كورونا الـ 12 اليوم وتوزيعها الجغرافي

2020/04/20 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الاثنين، تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كور...





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