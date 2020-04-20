محافظ البصرة يعلن اصدار توجيهات جديدة بشأن الحظر الجزئي وتنظيم عمل المحال والمطاعم

2020/04/20 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ البصرة ورئيس خلية الازمة في المحافظة، أسعد العيداني اصدار جملة من توجيهات الجديدة التي ...





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