الخام الأمريكي يهوي إلى 4.41 دولار للبرميل !

2020/04/20 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، بهبوط العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 4.41 دولار للبرميل، في سابقة تحدث للمرة الأولى بتاريخه.

وذكرت "رويترز"، أن " العقود الآجلة للخام الأمريكي تواصل الانهيار وتهوي حوالي 75 % إلى 4.41 دولار للبرميل، وهي المرة الاولى بتاريخه".

وشهدت العقود الآجلة للنفط، اليوم الاثنين، خسائر كبيرة حيث هبط الخام الأمريكي، في انخفاض يعتبر الأكبر منذ العام 1998، بحسب موقع "RT" الروسي.

وشهد النفط من مزيج "Brent" الأوروبي هبوطا بنسبة 6.1% وانخفض إلى مستوى 26.38 دولار مقابل برميل واحد، فيما يعود هبوط النفط إلى تراجع الطلب العالمي جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، تزامنا مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وفى وقت سابق قالت "رويترز"، أن العقود الآجلة للنفط تواصل خسائرها والخام الأمريكى يهبط 5% بما يعادل دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 10% في وقت سابق.

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