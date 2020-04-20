النجباء: رصدنا تحليقاً للطيران الاميركي في هذه المناطق ببغداد اليوم.. سماء العراق مستباحة

2020/04/20 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قالت حركة النجباء، الاثنين، إنها رصدت تحليقا للطيران الاميركي في عدة مناطق بالعاصمة بغداد اليوم، مشيرة الى أن سماء العراق "مستباحة".

وكتب معاون الامين العام للحركة نصر الشمري في تغريدة له على تويتر، أنه "يبدو ان امريكا والطبقة السياسية في العراق جادين فعلا وملتزمين بالحفاظ على السيادة العراقية، والدليل ان سماء بغداد مستباحة من قبل طيران الاحتلال الامريكي، وهذا ما رصدناه اليوم في مدينة الصدر وام الكبر والغزلان وجنوب العاصمة".

وأضاف، أن "شعب العراق يريد حياة كريمة وذلك لن يتحقق الا بطرد الاحتلال الامريكي وهذا هدفنا الذي لن نحيد عنه ابدا".

بغداد اليوم- ميسان

اعلنت قيادرة شرطة مبيان، الاثنين، القبض على اخطر المجرمين بالمحافظة.

وقال قائد شرطة المحافظة العميد عبد الخضر الساعدي في بيان تلقته (بغداد الييوم)، إن "ابطال مكافحة اجرام ميسان وبمتابعة دامت 7 ايام ونصب كمين محكم تمكنت م

بغداد اليوم- بغداد

حدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كريم عليوي، الاثنين (20 نيسان 2020)، 3 اسباب رئيسية وراء تزايد هجمات داعش خلال شهر نيسان في 4 محافظات.

وقال عليوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "محافظات ديالى وصلاح

بغداد اليوم- كردستان

حذر نائب رئيس اركان البيشمركة اللواء، قارمان كمال، الاثنين(20 نيسان 2020)، من انفلات أمني بسبب ازدياد نشاط داعش في المناطق المتنازع عليها.

وقال كمال لـ(بغداد اليوم)، إن "خطر داعش في المناطق المتنازع عليها يتزايد بشكل ك

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