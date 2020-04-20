محافظ واسط يعلن شفاء 10 مصابين من فيروس كوررنا في المحافظة ويكشف عن العدد المتبقي

2020/04/20 | 20:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _واسط أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، مساء اليوم الاثنين، عن تماثل 10 حالات مصابة بفيروس كورونا إلى الشفاء التام وخروجهم من المستشفيات.وكشف المياحي، في تغريدة له عن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في محافظة واسط إضافة إلى حالات الشفاء الجديدة.حيث قال، "بحمد الله تعالى نُعلن شفاء عشرة مصابين في واسط وخروجهم من مستشفى الحجر الصحي ، الحالات المتبقية ثمانية قريبا يتماثلون للشفاء دعواتكم لهم.نوصي أهلنا بضرورة عدم التهاون وأتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.

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