القوات اليمنية تكسر زحفا للعدوان السعودي في الضالع

2020/04/20 | 20:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأكد المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع كسر زحف واسع لمرتزقة العدوان السعودي ومن عدة مسارات باتجاه مواقع القوات اليمنية في باب غلق في الضالع.وقال العميد سريع ان عمليات كسر الزحف استمرت من ساعات الفجر الأولى وحتى ظهر اليوم الاثنين، مؤكدا تكبيد العدوان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط أكثر من […]

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