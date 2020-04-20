الركابي: الامن النيابية تعتزم طرح آلية لحصر السلاح بيد الدولة

2020/04/20 | 20:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، مساء اليوم الاثنين، عن آلية لحصر السلاح بيد الدولة من المقرر طرحها امام رئيس الوزراء.وقال الركابي في تصريح صحفي، إن "السلاح المنفلت والموجود في الشارع يعد من السلبيات الكبيرة التي تعاني منها الحكومات العراقية على مدى الفترات السابقة".وبين أن "لجنة الامن والدفاع النيابية تنتظر انتهاء العطلة وعودة جلسات البرلمان، لتبدأ بمناقشة آلية تتضمن حصر السلاح بيد الدولة لتقديمها الى رئيس الوزراء".وشدد الركابي على "ضرورة ان تقوم الحكومة بضبط السلاح وعدم السماح بإخراجه دون ترخيص". وكان رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، قد أكد في وقت سابق، انه سيعمل على حصر السلاح بيد الدولة فقط.

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