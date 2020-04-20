خلية الأزمة الحكومية تحذر من

2020/04/20 | 20:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد نائب رئيس خلية الأزمة الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، جاسم الفلاحي، مساء اليوم الاثنين، أن تخفيف إجراءات حظر التجوال الوقائي أمر ضروري إذ لا يمكن استمراره لوقت طويل.وقال الفلاحي في تصريح صحفي، إن "إجراءات تخفيف حظر التجوال أمر ضروري إذ لا يمكن استمراره لوقت طويل باعتبار أن هناك فئات هشة من المجتمع يجب أن تُتخذ بعين الاعتبار".وأضاف أن "تخفيف إجراءات حظر التجوال خلال وقت النهار في شهر رمضان جاء لمعرفتنا بطبيعة المجتمع العراقي حيث أن زخم المواطنين يبدأ بعد الإفطار".وأشار إلى أن "إجراءات رفع الحظر في وقت النهار هي لتخفيف التجمعات وتقليلها قدر الإمكان لعدم العودة للمربع الأول من انتشار الفيروس".وحذر من "الاسترخاء والتساهل في مواجهة وباء كورونا كون جميع الدول لم تعلن حتى الآن سيطرتها الكاملة على الوباء".وبين الفلاحي أن "خلية الأزمة تجتمع يوميا وتعمل على تقييم الوضع الوبائي في عموم العراق وستذهب لاتخاذ إجراءات أخرى في حال سجلت خروق او مؤشرات على وجود أضرار بعملية رفع الحظر".واوضح أن "القرارات تتخذ وفق الموقف الوبائي وبحسب الظروف"، داعيا "جميع المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات خلال ساعات رفع الحظر".

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