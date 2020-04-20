2020/04/20 | 20:46 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية البرلمانية تكشف حقيقة الادخار الاجباري وتؤكد: رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية البرلمانية تكشف حقيقة الادخار الاجباري وتؤكد: رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).