في العراق: عروضٌ لشراء وزارات «حسّاسَة» في حكومة الكاظمي

2020/04/20 | 20:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن العملية السياسية في #العراق ما تزال تسير بطريقتها المألوفة منذ حكومات ما بعد 2003، أَلا وهي طريقة المُحاصصة، كل حزب ومكوّن له نصيبه من الوزارات في الحكومات المتتابعة.الأمر هذا نفسه، على ما…

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