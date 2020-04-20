2020/04/20 | 20:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائممقام دربنديخان يؤكد شفاء كافة المصابين بفيروس كورونا ضمن القضاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 20:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام دربنديخان يؤكد شفاء كافة المصابين بفيروس كورونا ضمن القضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام دربنديخان يؤكد شفاء كافة المصابين بفيروس كورونا ضمن القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).