تحذيرات من خطورة الإفراط في غسل اليدين بالصابون

2020/04/20 | 20:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يمكن أن يقضي الغسل المتكرر كثيرا لليدين بالصابون والمطهرات على بيئة تحمي مناعة الجلد.أعلنت ذلك الطبيبة الروسية لأمراض الجلد، لاريسا أليكسييفا، في حديث أدلت به لبوابة National news الإلكترونية الروسية.وحسب الطبيبة فإن كثرة غسل اليدين تسبب أمراضا جلدية مختلفة لدى الكثيرين.وقالت، أليكسييفا، إنه يمكن حماية البشرة الحساسة لليدين مع شرط […]

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