وزارة الصحة تعلن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة شفاء في العراق

2020/04/20 | 20:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين ،تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد و34 حالة شفاء في عموم العراق.ودعت الصحة خلال الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، الى “الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى وإن رفع الحظر جزئيا وتطبيق التعليمات الخاصة بالوقاية الشخصية والمجتمعية”.وقالت أنه “تم اليوم فحص (2908) نموذج في

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