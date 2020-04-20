العقود الآجلة للخام الأمريكي تهوي إلى دولار واحد للبرميل

2020/04/20 | 20:56 - المصدر: السومرية نيوز

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هوت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى دولار واحد للبرميل في انهيار تاريخي بنسبة 94%.

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت، عصر اليوم الاثنين، أن عقود الخام الأمريكي الآجلة هوت بنسبة 86% وسجلت مستوى 2.5 دولار للبرميل.ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" الأدنى في التاريخ.

وعزا خبراء هذا الهبوط لتراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، واقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء.





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