دير الزور… كورونا تختار ضحاياها وفق استثناءات المتنفذين

2020/04/20 | 20:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفرض الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19، واقعاً جديداً أمام السكان في محافظة دير الزور شرقي سوريا.إذ يعيش أهالي وسكان #دير_الزور، واقعاً سيئاً في ظل الحظر الجزئي الاحترازي المفروض عليهم مؤخراً…

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