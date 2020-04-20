2020/04/20 | 21:00 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – يس عراق:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديوغراف: 13 مليون عراقي ينتظر مصير منحة الطوارىء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديوغراف: 13 مليون عراقي ينتظر مصير منحة الطوارىء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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