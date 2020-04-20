كرميان.. مات ابنه دهساً فأقدم على الانتحار

2020/04/20 | 21:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت شرطة إدارة كرميان بإقليم كوردستان العراق يوم الاثنين إن رجلاً أقدم على الانتحار بعد أن لم يتمكن من تجاوز محنته المتمثلة بموت طفله دهساً.

وقال مسؤول إعلام شرطة كرميان المقدم علي قدوري في بيان ورد لشفق نيوز، إن رجلاً من مواليد ١٩٨٤ يدعى لؤي كنعان خورشيد أقدم على الانتحار شنقاً في منطقة بردسور في قضاء كلار التابع لإدارة كرميان.

وأشار قدوري نقلاً عن زوجة المنتحر إلى أن الرجل كان يعاني من مرض نفسي ألم به عقب موت ابنه دهساً بالسيارة، دون الإشارة إلى تاريخ الواقعة الأخيرة.

وأضاف قدوري أن السلطات الأمنية تحقق في ملابسات الانتحار.

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