2020/04/20 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

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رويترز: العقود الآجلة للخام الأمريكي تنهار بأكثر من 98 % إلى 20 سنتا للبرميل !

يتبع ...........

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت حكومة ديالى المحلية، الاثنين (20 نيسان 2020)، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة، فيما كشفت عدد الحالات المصابة المتبقية.

وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "د

بغداد اليوم- متابعة

شدد عضو خلية الازمة الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، والوكيل الفني لوزارة الصحة، جاسم الفلاحي، الاثنين (20 نيسان 2020)، على ضرورة تطبيق حظر التجوال الشامل يومي الجمعة والسبت، لقطع سلسلة انتشار فيروس كورونا، فيما حذر من الاسترخاء

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، بتسجيل العقود الآجلة للخام الأمريكي انهيارا تاريخيا، وهبطت من 4.41 دولار للبرميل، إلى دولار و4 سنتات للبرميل الواحد.

وكانت "رويترز"، قد أفادت في وقت سابق من الي

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