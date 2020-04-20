ديالى تعلن الموقف الوبائي لكورونا وتكشف عدد الحالات المتبقية بالمحافظة

2020/04/20 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

أعلنت حكومة ديالى المحلية، الاثنين (20 نيسان 2020)، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة، فيم...





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