العقود الاجلة للخام الاميركي تسجل انهياراً تاريخياً وتصل الى اكثر من دولار بقليل للبرميل

2020/04/20 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، بتسجيل العقود الآجلة للخام الأمريكي انهيارا تاريخيا، وهبطت من 4.41 دولار للبرميل، إلى دولار و4 سنتات للبرميل الواحد.

وكانت "رويترز"، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بهبوط العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 4.41 دولار للبرميل، في سابقة تحدث للمرة الأولى بتاريخه.

وذكرت "رويترز"، أن " العقود الآجلة للخام الأمريكي تواصل الانهيار وتهوي حوالي 75 % إلى 4.41 دولار للبرميل، وهي المرة الاولى بتاريخه".

وشهدت العقود الآجلة للنفط، اليوم الاثنين، خسائر كبيرة حيث هبط الخام الأمريكي، في انخفاض يعتبر الأكبر منذ العام 1998، بحسب موقع "RT" الروسي.

وشهد النفط من مزيج "Brent" الأوروبي هبوطا بنسبة 6.1% وانخفض إلى مستوى 26.38 دولار مقابل برميل واحد، فيما يعود هبوط النفط إلى تراجع الطلب العالمي جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، تزامنا مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وفى وقت سابق قالت "رويترز"، أن العقود الآجلة للنفط تواصل خسائرها والخام الأمريكى يهبط 5% بما يعادل دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 10% في وقت سابق.

رويترز: العقود الآجلة للخام الأمريكي تنهار بأكثر من 98 % إلى 20 سنتا للبرميل !

يتبع ...........

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت حكومة ديالى المحلية، الاثنين (20 نيسان 2020)، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة، فيما كشفت عدد الحالات المصابة المتبقية.

وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "د

بغداد اليوم- متابعة

شدد عضو خلية الازمة الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، والوكيل الفني لوزارة الصحة، جاسم الفلاحي، الاثنين (20 نيسان 2020)، على ضرورة تطبيق حظر التجوال الشامل يومي الجمعة والسبت، لقطع سلسلة انتشار فيروس كورونا، فيما حذر من الاسترخاء

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