خلية الأزمة في الديوانية:تطبيق “الزوجي والفردي” على المركبات وجمع تبرعات من الموظفين

2020/04/20 | 21:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة لإغاثة المتعففين، وتفعيل نظام الفردسي والزوجي لتجوال العجلات الخصوصي والأجرة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.وقال رئيس خلية الأزمة محافظ الديوانية زهير علي الشعلان في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، إن “الخلية شكلت لجنة لإغاثة المتعففين بإشراف رئيس غرفة التجارة […]

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