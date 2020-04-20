نسرين طافش ترشح 4 كتب مميزة لمتابعيها ضمن تحدي القراءة

2020/04/20 | 21:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رشحت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ 4 كتب جديدة لمتابعيها ضمن تحدي “القراءة والوعي” الذي أطلقته مطلع العام الجاري عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وهو عبارة عن ترشيحها بعض الكتب إلى الجمهور لقراءتها، وإستغلال أوقاتهم بصورة مفيدة، حيث رفعت التحدي هذا الشهر من كتابين إلى 4، في ظل الحجر المنزلي الذي فرضه انتشار وباء الكورونا، ما […]

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