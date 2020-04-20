الهجرة توزع500سلة غذائية وصحية على النازحين في ميسان

2020/04/20 | 21:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في ميسان عن توزيعها مساعدات غذائية وصحية للعوائل النازحة في ميسان.وقال بيان الدائرة،اليوم الاثنين، ان وزارة الهجرة والمهجرين وللتخفيف عن معاناة للعوائل المهجرة قامت بتوزيع مساعدات غذائية وصحية للنازحين في عموم العراق.مشيرا الى ان حصة المحافظة هي 500سلة غذائية و 500سلة صحية واضاف” ان دائرتنا وزعت مساعدات غذائية […]

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