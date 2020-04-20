رئيس هيئة الأركان الإيراني: محور المقاومة سيتابع خروج الأميركيين من العراق

2020/04/20 | 21:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن محور المقاومة سيتابع قرار إخراج القوات الأميركية من العراق.

وقال باقري في تصريح، إن القوات المسلحة الإيرانية ردت بصورة مناسبة على مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، كما ان الشعب العراقي ومحور المقاومة ردوا بقوة على عملية الاغتيال عبر المصادقة على إخراج القوات الأميركية من العراق.

وأضاف، أن الولايات المتحدة لن تستطيع الهجوم على إيران ازاء استهدافها لقاعدة عين الأسد بما يؤشر الى قوة القوات الايرانية وقدراتها الرادعة، لافتاً إلى أن عملية الاغتيال قرب مطار بغداد تعد عملاً يائساً وانفعالياً، حيث اغتيل شخصاً حل ضيفاً على دولة أخرى.

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