الشابندر: ما الجدوى من استقلالية الحكومة واعضائها وقّعوا بالولاء لمن رشّحهم

2020/04/20 | 21:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السياسي المستقل عزت الشابندر، إن هنالك اسئلة بلا أجوبة.

وتساءل الشابندر في تغريدة على تويتر، ان عبارة شلِعْ قَلِعْ لِمنْ؟ هل هي للوزارة الفاسدة ام للطبقة السياسية التي انتجتها؟

وان عبارة المجرّب لا يُجرّب فهل يجوز ذلك دون تمييزٍ بين مُجرّب ناجح وآخر فاشل؟ وان حكومة مستقلة فما الجدوى من استقلاليتها واعضائها وقّعوا بالولاء والوفاء لمصالح من رشّحهم؟

اسئلة بلا اجوبة1- شلِعْ قَلِعْ !! لِمنْ ، للوزارة الفاسدة ام للطبقة السياسية التي انتجتها ؟2- المجرّب لا يُجرّب !! و هل يجوز ذلك دون تمييزٍ بين مُجرّب ناجح و آخر فاشل ؟3- حكومة مستقلة !! وما الجدوى من استقلاليتها و اعضاؤها وقّعوا بالولاء و الوفاء لمصالح من رشّحهم ؟

— عزت الشابندر (@IAlshabandar) April 19, 2020

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