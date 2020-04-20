الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي تغيير نظام رواتب الموظفين نحو الادخار الإجباري

2020/04/20 | 21:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بيانا بشأن رواتب الموظفين في الدولة العراقية.

ونفت الأمانة التصريحات المتداولة بشأن تغيير نظام الرواتب الحالي، أو الاتجاه نحو الادخار الإجباري، أو تخفيض رواتب الموظفين، داعية جميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الى عدم الاعتماد أو التعامل مع أية أخبار أو بيانات أو تصريحات إعلامية إلا عن طريق مواقع التواصل الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، من خلال موقعها الرسمي أو صفحتها الموثقة على الفيس بوك.

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