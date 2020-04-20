2020/04/20 | 21:13 - المصدر: الغد برس

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العقود الآجلة للخام الأمريكي تنهار بأكثر من 94% إلى دولار واحد لل

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العقود الآجلة للخام الأمريكي تنهار بأكثر من 94% إلى دولار واحد للبرميل

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