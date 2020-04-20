عاجل: مصدر: هجوم عشائر المثنى على ذي قار انتهى بـ(3) قتلى وجرحى

2020/04/20 | 21:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، ان الهجوم العشائري الذي شنته عشائر من المثنى على المحافظة انتهى بثلاثة قتلى وجرحى من ابناء المثنى.

وذكر المصدر، لـ"الغد برس"، ان "الهجوم الذي شنته عشائر ال توبة احدى عشائر المثنى على عشائر ال حاتم بمحافظة ذي قار انتهى بقتيل واحد واصابة اثنين بجروح من اهالي مدينة السماوة".

وبين المصدر، ان "الهجوم كان بسبب نزاع على ارض زراعية ظهرت فيها عيون نفطية".

واشار المصدر، الى ان "النزاع استمر لعدة ساعات، فيما تدخلت اطراف اخرى بالنزاع وفرضت العطوة العشائرية لمدة 9 ايام".

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