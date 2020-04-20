العثور على طفلة كريمة النسب في الانبار

2020/04/20 | 21:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر امني في محافظة الانبار، مساء اليوم الاثنين، بأن القوات الامنية عثرت على طفلة كريمة النسب في مدينة الكرمة.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "القوات الامنية، عثرت على طفلة كريمة النسب في سوق محلي داخل مدينة الكرمة بمحافظة الأنبار".وأضاف ان "الطفلة حديثة الولادة وتوجد الان في مركز شرطة الكرمة بايدي القوات الامنية".

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