انتحار فتاة في ذي قار والشرطة توقف زوجها

2020/04/20 | 21:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بان احدى الفتيات اقدمت على الانتحار داخل منزلها شمالي المحافظة.

وذكر المصدر، لـ"الغد برس"، ان "فتاة تبلغ من العمر 17 عاما اقدمت على الانتحار باستخدام (الشال) داخل منزلها بقضاء الفجر شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "الاجهزة الامنية اعتقلت زوج الفتاة المنتحرة وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي للشكوك بوجود جريمة جنائية".

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