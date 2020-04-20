شحن جوي للبضائع… بعد تراجع حركة المعابر البرية السورية

2020/04/20 | 21:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل في الحكومة السورية، تشغيل رحلات جوية لنقل البضائع من وإلى سوريا، وذلك بعد تراجع كبير في حركة التبادل التجاري عبر المنافذ البرية مع الأردن والعراق ولبنان.ودعت الوزارة في بيان لها، نشره…

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