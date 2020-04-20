شاهد:عائلة من غانا تعيد تمثيل أهم المباريات العالمية بطريقة طريفة

2020/04/20 | 21:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقاطع صورتها عائلة من غانا في مشاهد تمثيلية لإحتفالات الاهداف خلال مباريات بطولات كأس العالم وأمم اوربا الماضية.وانتشرت مقاطع الفيديو الطريفة من جميع انحاء العالم، خلال حظر التجوال الوقائي للحد من انتشار وباء كورونا.

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