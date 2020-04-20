كورونا يدفع آرسنال لاتخاذ القرار المرير

2020/04/20 | 21:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان يوم الاثنين أن لاعبيه وأفراد الجهاز الفني وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 12.5 في المئة بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومنحت العديد من أندية الدوري الممتاز إجازة إجبارية للعاملين منذ تفشي الوباء بينما قال آخرون مثل وست هام يونايتد وساوثامبتون إن اللاعبين وافقوا على تأجيل الرواتب لكن أرسنال أصبح أول ناد يعلن عن خفض رواتب لاعبيه.

وتراجع ليفربول متصدر الدوري وتوتنهام وبورنموث عن قرارات سابقة بمنح إجازة للعاملين غير اللاعبين بعد تعرضهم لانتقادات.

وقال أرسنال ”يسعدنا الاعلان عن التوصل إلى اتفاق طوعي مع لاعبي الفريق الأول والمدرب وأفراد الجهاز الفني الأساسيين لدعم النادي في هذه الفترة الصعبة.

وأضاف ”سيسري الخفض على إجمالي الدخل السنوي بنسبة 12.5 في المئة هذا الشهر مع الانتهاء من كافة الأمور الإدارية الخاصة بالعقود في الأيام المقبلة“.

وأشار أرسنال إلى أن ”المبلغ المتقف عليه“ سيتم إعادته للاعبين إذا تحققت بعض الأهداف المعينة المرتبطة بشكل أساسي بالنجاح في أرض الملعب خلال المواسم المقبلة.

وقال أرسنال إن الاتفاق مع اللاعبين مبني على فرضية استكمال موسم 2019-2020 وحصول النادي على حصته كاملة من إيرادات البث.

وأضاف ”الأموال التي سنوفرها ستساعد في تغطية بعض المخاطر المالية التي واجهناها هذا الموسم فيما يتعلق بايرادات أيام المباريات والدخل التجاري“.

وكان أرسنال يحتل المركز التاسع في الدوري متأخرا بثماني نقاط عن المركز الرابع الذي يضمن التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا المربحة قبل أن يتم تعليق النشاط في إنجلترا إلى اجل غير مسمى الشهر الماضي بسبب الوباء.

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