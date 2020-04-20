الحرب في اليمن جريمة ضد الإنسانية والإسلام

2020/04/20 | 21:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الون بن مائير المغرب تتجاوز الحرب بالوكالة التي تشنها المملكة العربية السعودية وإيران في اليمن على مدى السنوات الخمس الماضية قدرة الإستيعاب البشرية من قسوة شديدة ووحشية، فهي ضد روح ونص القرآن.ومن المفارقات أنه في حين أن لدى المملكة العربية السعودية أسبابًا كثيرة لإنهاء الحرب مما دفعها أن تتخذ قراراً بإعلان وقف إطلاق […]

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