النجم الكولمبي خاميس رودريغز يسخر من الحجر المنزلي ويشتاق للسفر (فيديو)

2020/04/20 | 21:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ظهر نجم نادي بايرن ميونيخ الالماني والمنتخب الكولومبي خاميس رودريغز في فيديو ساخر عن الحجر المنزلي الوقائي، وتوقف منافسات كرة القدم في جميع انحاء العالم.

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