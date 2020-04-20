كورونا يفاقم أزمة دفع إيجارات المنازل في دمشق

2020/04/20 | 21:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقضى الشهر الأول من الإجراءات الحكومية الاحترازية التي اتخذتها للتصدّي لفيروس كورونا المستجد والتي تمثلت بإغلاق تدريجي للقطاعين العام والخاص وإيقاف الحركة في الأماكن العامة، وحد التنقل في وسائل النقل وبين المدن والأرياف.وبدأت تظهر…

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