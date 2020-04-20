للمرة الأولى في التاريخ.. البائعون يضطرون أن يدفعوا للمشترين لأخذ عقود آجلة للنفط

2020/04/20 | 21:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة هوى سعر برميل النفط الأمريكي اليوم الاثنين، إلى أقل من صفر دولار للمرة الأولى في التاريخ.وللمرة الأولى في التاريخ سيضطر البائعون للدفع للمشترين لأخذ عقود آجلة للنفط.

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