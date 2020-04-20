الخام الامريكي ينهار دون الصفر والبائعون يدفعون للمشترين لأخذ عقود آجلة

2020/04/20 | 21:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هوى سعر برميل النفط الأمريكي للعقود الآجلة اليوم الاثنين، إلى إلى ناقص 8.60 دولاراً للبرميل.ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" الأدنى في التاريخ.وللمرة الأولى في التاريخ سيضطر البائعون للدفع للمشترين لأخذ عقود آجلة للنفط.

وتتزايد كميات الخام المخزونة في الولايات المتحدة لاسيما في كاشينغ حيث نقطة التسليم لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في أوكلاهوما مع تقليص المصافي الأنشطة في مواجهة طلب ضعيف.ويقدر حجم مخزونات النفط العائمة على متن الناقلات عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 160 مليون برميل.والمعنويات في بقية الأسواق يسودها الحذر مع بدء موسم إعلان نتائج الربع الأول من السنة.



ويتوقع المحللون أن تعلن الشركات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجع أرباحها 22 بالمئة، في أكبر هبوط منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، بحسب بيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف.

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