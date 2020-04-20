انهيار تاريخي.. سعر برميل النفط يهوي إلى 20 سنتاً

2020/04/20 | 21:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي وهوت أكثر من 98 في المئة إلى 20 سنتاً للبرميل الواحد، يوم الاثنين، في انهيار تاريخي.

وتستمر العقود الآجلة للخام الأمريكي في الانهيار، في يوم سيعد فارقا في تاريخ صناعة النفط العالمية.

وقرابة الساعة 16,50 ت غ، بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 7,90 دولارات في تعاملات نيويورك.

وتراجعت أسواق النفط الأسابيع الأخيرة لأدنى مستوياتها منذ نحو 20 عاماً، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، والتي تؤثر بشدة على الطلب.

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