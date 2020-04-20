العمليات المشتركة: استراتيجية جديدة لداعش عبر استخدام التهويل الإعلامي

2020/04/20 | 21:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن استراتيجية جديدة لعصابات داعش الإرهابية عبر استخدام التهويل الإعلامي لاثارة قضية عودتهم مجدداً.

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