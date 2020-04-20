بالصور..”الشفلات” تفتح الطرق وتخلي الشوارع،،بغداد تستعد لإنهاء حظر التجوال

2020/04/20 | 21:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أظهرت صور متداولة من عدة مناطق في انحاء بغداد، فتح السلطات لعدة طرق وشوارع قامت القوات الامنية بإغلاقها عبر الكتل الكونكريتية والكثبان الرملية.وتبين الصور استخدام الجرافات في عمليات سحب الكتل ورفع الكثبان من الشوارع بعد قرار خلية الازمة فتح الحظر الكلي وتحويله الى جزئي، حيث سيفتح من الساعة السادسة صباحاً وحتى […]

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