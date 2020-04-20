من وراء نشاط

2020/04/20 | 21:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير جميع القرائن في الميدان وعلى منصات التواصل الاجتماعي الى وجود ارادة امريكية واضحة لبعث الحياة مرة اخرى في جسد "داعش" التي تهاوى تحت ضربات ابطال ...

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