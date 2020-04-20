2020/04/20 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم
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هبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي، مساء اليوم الاثنين، لأقرب استحقاق تهوي أكثر من 120 بالم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العقود الآجلة للنفط الأمريكي تهوي إلى ناقص 8 دولار للبرميل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ متابعة
هبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي، مساء اليوم الاثنين، لأقرب استحقاق تهوي أكثر من 120 بالم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العقود الآجلة للنفط الأمريكي تهوي إلى ناقص 8 دولار للبرميل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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