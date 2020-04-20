العقود الآجلة للنفط الأمريكي تهوي إلى ناقص 8 دولار للبرميل

2020/04/20 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

هبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي، مساء اليوم الاثنين، لأقرب استحقاق تهوي أكثر من 120 بالم...





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