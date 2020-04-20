عيد رأس السنة الايزيدية يمدد جسور التحاب بين الموصل وبعشيقة

2020/04/20 | 22:09 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر عيد رأس السنة الايزيدية (سەرێ سالێ) الذي يوافق الأربعاء الاول من شهر نيسان حسب التقويم الشرقي.والذي تشير فيه فلسفة الديانة الايزيدية الى تجمد الأرض بعد أن كانت ماء وتزينت وتلونت بالنبت والزهر والألوان ونُفخت فيها الحياة والروح.اما هذه السنة، فقد كان العيد جسر تحاب وتآخي بين مكونات سهل …

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