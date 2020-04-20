2020/04/20 | 22:15 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجلس الوزاري للاقتصاد يعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الوضع المالي و انخفاض اسعار النفط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 22:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الوزاري للاقتصاد يعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الوضع المالي و انخفاض اسعار النفط) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الوزاري للاقتصاد يعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الوضع المالي و انخفاض اسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).