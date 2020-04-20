القدو: الادخار الإجباري كمقترح لم يناقش في البرلمان

2020/04/20 | 22:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو، اليوم الاثنين، بأن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لعام٢٠٢٠، مبيناً إن موضوع الاغدخار الإجباري، لم يناقش في البرلمان.

وقال القدو في بيان تلقته "الغد برس"، ان "رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لعام ٢٠٢٠"، مؤكدا أن "اللجنة المالية النيابية قدمت ثلاث اقتراحات لم تتم مناقشتها لحد هذه اللحظة".

وبين القدو ان "المقترح الأول هو الادخار الإجباري مثلا الموظف الذي يتقاضى راتب مليون دينار يستقطع منه ٢٥٠ الف دينار وتعاد له بعد تعافي أسعار النفط،والمقترح الثاني هو طرح عملة وهذا يسبب التضخم في الأسعار"، لافتا إلى أن "المقترح الثالث هو طرح المستندات اي بيع النفط الذي في باطن الأرض".

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