مصدر يكشف عن تشكيل لجنة عاجلة لحل الاشكالات القانونية والمالية بين الاقليم والحكومة الاتحادية

2020/04/20 | 22:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر كردي، اليوم الاثنين، عن مقررات اجتماع وفد كردستان مع الامانة العامة لمجلس الوزراء، منها صرف رواتب موظفي الاقليم لشهر نيسان الحالي، وتشكيل لجنة عاجلة لحل الاشكالات القانونية والمالية بين الاقليم والحكومة الاتحادية.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "اجتماع وفد كردستان مع الامانة العامة لمجلس الوزراء توصل الى صرف رواتب شهر نيسان لموظفي الاقليم، وتشكيل لجنة عاجلة لحل الاشكالات القانونية والمالية بين الطرفين، على أن تنجز اعمالها وتقدم توصياتها قبل نهاية شهر نيسان".

وتابع ان "موضوع اطلاق الرواتب يتوقف على مصادقة رئيس الوزراء على المقترح".

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