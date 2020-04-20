الجمع بين مواد غذائية يجنبنا مشكلات في الأمعاء

2020/04/20 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يمكن أن تسبب بعض المواد الغذائية المفيدة مشكلات في الأمعاء، ولكن الجمع بين بعضها يخلص الإنسان منها، ويساعد أيضا على تفادي الاضطرابات الأخرى في الجهاز الهضمي.وتفيد مجلة La Vanguardia الإسبانية، بأن الخبراء الإسبان كشفوا مجموعات المواد الغذائية التي عند تناولها مع بعض لا تسبب أي مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والغازات […]

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