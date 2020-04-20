جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأقتصاد.. هذا ما اتخذه من قرارات

2020/04/20 | 22:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، جلسة طارئة لبحث تداعيات الوضع المالي وانخفاض اسعار النفط، فيما اتخذ قرارات عدة.وقال مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “المجلس الوزاري للاقتصاد عقد اليوم الاثنين، جلسة طارئة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين وحضور النائب الاول […]

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